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Грузинский футболист "Спартака" получил российский паспорт

Грузинский футболист &quot;Спартака&quot; получил российский паспорт

Нападающий московского "Спартака Николоз Кутателадзе получил российское гражданство, сообщает "Спорт-Экспресс".

В минувшем сезоне 20-летний форвард провел 4 матча за "Спартак-2" в ФНЛ и не отметился результативными действиями. В молодежном первенстве Кутателадзе сыграл в 41 игре, забил 15 голов и сделал 7 результативных пасов.

Сайт transfermarkt.de оценивает нападающего в 175 тыс евро.

Стоит отметить, что в активе Кутателадзе 4 матча за юношескую сборную Грузии.

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