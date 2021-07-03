Грузинский футболист "Спартака" получил российский паспорт

Нападающий московского "Спартака Николоз Кутателадзе получил российское гражданство, сообщает "Спорт-Экспресс".

В минувшем сезоне 20-летний форвард провел 4 матча за "Спартак-2" в ФНЛ и не отметился результативными действиями. В молодежном первенстве Кутателадзе сыграл в 41 игре, забил 15 голов и сделал 7 результативных пасов.

Сайт transfermarkt.de оценивает нападающего в 175 тыс евро.

Стоит отметить, что в активе Кутателадзе 4 матча за юношескую сборную Грузии.