Монастырь Панагия Сумела открылся в Турции после ремонта

Глава министерства культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил об открытии православного монастыря Панагия Сумела в Трабзоне после реставрации.

"Монастырь был закрыт на реставрацию в конце 2015 года, а работы по восстановлению начались в начале 2016 года, при этом самой важной и сложной частью в этом процессе была очистка и закрепление скалы, в которой расположен монастырь. Это связано с частыми обрушениями частей скалы", - приводит слова Эрсоя агентство Anadolu.

Он отметил, что отреставрированы и помещения храма, которые были закрыты для прихожан. Глава ведомства сообщил, что в настоящее время продолжаются работы по восстановлению "очень ценных фресок".

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция защищает объекты культурного наследия христианства.

Стоит добавить, что на восстановление храма было выделено около $6,5 млн, отреставрированы главный храм монастыря, 10 часовен, святой источник, колокольня, библиотека, двухэтажная кухня, фонтан, административные помещения, монашеские кельи, а также гостевой дом. В августе 2020 года прошла первая после начала ремонтных работ церковная служба.