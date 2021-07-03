Путин утвердил стратегию нацбезопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии национальной безопасности РФ. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
"Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в указе.
Отмечается, что документ вступает в силу с момента его подписания.
В указе подчеркивается, что реализация новой стратегии поспособствует "сбережению российского народа, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности, единства и сплоченности страны, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа России".
В редакции стратегии уточняется, что укрепление безопасности и суверенитета страны, а также сохранение традиционных основ общества приобретают главное значение на фоне целенаправленной политики по сдерживанию России с внешней стороны.
"На фоне реализации целенаправленной политики по сдерживанию Российской Федерации жизненно важное значение для нашей страны приобретают укрепление ее суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, защита традиционных духовно-нравственных основ российского общества, обеспечение обороны и безопасности, недопущение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации", - сказано в документе.
В стратегии также указано, что для защиты национальных интересов России от внешних и внутренних угроз, "в том числе от недружественных действий иностранных государств", необходимо "повысить эффективность использования имеющихся достижений и конкурентных преимуществ РФ с учетом долгосрочных тенденций мирового развития".
Вестник Кавказа
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