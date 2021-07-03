В КБР отменен режим КТО

Введенный утром режим контртеррористической операции в двух районах Кабардино-Балкарии, отменен, сообщает оперштаб республики.

"Приказом начальника УФСБ России по КБР с 13 часов 15 минут 3 июля 2021 года правовой режим КТО и действовавшие временные ограничения отменены", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что решение принято "в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей".

Напомним, что сегодня утром в результате спецоперации в Нальчике ликвидированы пятеро боевиков.