В КБР отменен режим КТО
Введенный утром режим контртеррористической операции в двух районах Кабардино-Балкарии, отменен, сообщает оперштаб республики.
"Приказом начальника УФСБ России по КБР с 13 часов 15 минут 3 июля 2021 года правовой режим КТО и действовавшие временные ограничения отменены", - сказано в сообщении.
Подчеркивается, что решение принято "в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей".
Напомним, что сегодня утром в результате спецоперации в Нальчике ликвидированы пятеро боевиков.
Вестник Кавказа
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