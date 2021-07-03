Иран возобновил работу АЭС в Бушере после ремонта

Иранская АЭС в Бушере возобновила работу после капитального ремонт, сообщает Reuters.

"После ремонта Бушерская электростанция снова работает, и дополнительные 1000 мегаватт электроэнергии поступают в распределительную сеть страны", - заявил пресс-секретарь государственной энергетической компании TAVANIR Мостафа Раджаби Машхади.

Напомним, что 20 июня подачу электроэнергии на АЭС в Бушере прекратили из-за технических проблем. Тогда официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг информацию о нападении на АЭС.