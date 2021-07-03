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В Кабардино-Балкарии посчитали число жертв от COVID-19

В Кабардино-Балкарии посчитали число жертв от COVID-19

Более 500 человек умерли от коронавируса в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

"За последние сутки в республике умерли три человека. В госпиталях получает медицинскую помощь 431 пациент, из них в реанимациях находятся 54 человека. Всего в госпиталях КБР развернуто 495 койко-мест", - сказано в сообщении.

Напомним, что в Кабардино-Балкарии выявлено более 25 тыс случаев заражения коронавирусом, в том числе 42 - за последние сутки.

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Вестник Кавказа

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