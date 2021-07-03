Погибшего на Кубани спасателя наградят посмертно

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким начальника пожарной части Дениса Глобенко, погибшего при пожаре в Краснодарском крае.

"По решению министра погибший пожарный Денис Глобенко за проявленное мужество при исполнении служебных обязанностей будет представлен к награде (посмертно)", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Подчеркивается, что ведомство окажет помощь и поддержку родственникам погибшего сотрудника, с которыми работают психологи МЧС.

25-летний Глобенко погиб при проведении тушении пожара в одной из многоэтажек в Краснодарском крае.