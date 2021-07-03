Иностранные болельщики должны покинуть Россию до 12 июля

Иностранных фанатов Евро-2020 предупредили об ответственности за нахождение в России после проведения турнира, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Отмечается, что болельщики должны покинуть страну до 12 июля, если у них нет оснований для пребывания в России.

"Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в качестве зрителей чемпионата, обязаны покинуть территорию РФ не позднее 12 июля 2021 года включительно. Их дальнейшее пребывание в РФ при отсутствии иных предусмотренных законодательством оснований, влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством", — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что на фанатов не распространяется указ президента о возможности продления сроков временного пребывания иностранцев.