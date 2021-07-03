На Ставрополье началась углубленная диспанcеризация

Более 40 медучреждений Ставрополья начали углубленную диспансеризацию переболевших COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что прием проводится по графику, в том числе по вечерам и в субботу.

Жители края пройдут семь обследований, при необходимости последуют еще три. При обнаружении хронических заболеваний пациентов направят на наблюдение и назначат лечение и реабилитацию.

Стоит подчеркнуть, что в первую очередь на диспансеризацию пригласят переболевших коронавирусом граждан.