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На Ставрополье началась углубленная диспанcеризация

На Ставрополье началась углубленная диспанcеризация

Более 40 медучреждений Ставрополья начали углубленную диспансеризацию переболевших COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что прием проводится по графику, в том числе по вечерам и в субботу.

Жители края пройдут семь обследований, при необходимости последуют еще три. При обнаружении хронических заболеваний пациентов направят на наблюдение и назначат лечение и реабилитацию.

Стоит подчеркнуть, что в первую очередь на диспансеризацию пригласят переболевших коронавирусом граждан.

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Вестник Кавказа

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