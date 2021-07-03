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В Грузии сообщили о проблемах с регистрацией на вакцинацию

В Грузии сообщили о проблемах с регистрацией на вакцинацию

Жители Грузии, желающих пройти курс вакцинации от COVID-19, не могут пройти регистрацию из-за сбоя на сайте.

В 12 часов дня по местному времени в стране должна была начаться регистрация на вакцинацию препаратом Sinopharm, однако портал оказался недоступен. В Центре контроля заболеваний не говорят о причинах возникновения проблем, сообщает "Спутник-Грузия".

Напомним, что в Грузии работает сайт регистрации на вакцинацию. Желающие должны заполнить электронную анкету и сами выбрать удобную им клинику.

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Вестник Кавказа

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