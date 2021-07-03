Дагестан становится брендом гастротуризма в России

Министр туризма Дагестана Эмин Мерданов встретился с президентами ассоциации кулинаров России Виктором Беляевым и ассоциации кулинаров Дагестана Кумсият Мирзаевой, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи обсуждался вопрос участия республики в проекте "Chef a laRusse", а также перспективы становления Дагестана одним из центров гастротуризма в стране.

"Дагестан уникален во всех смыслах: традиции, гостеприимный народ, а главное – уникальная природа. Поэтому именно в Дагестане пройдет один из этапов проекта "Chef a laRusse", в рамках которого шефы из других стран будут обучаться дагестанской кухне и способствовать придвижению национальных блюд из экологически чистых продуктов в мире", – приводит слова Беляева пресс-служба ведомства.

Глава Минтуризма выразил благодарность руководителю ассоциации кулинаров России за визит и отметил, что местная кухня является одним из основных впечатлений, которое остается у гостей республики.

Мерданов подчеркнул, что Дагестан имеет огромный потенциал для развития гастротуризма, а также выразил надежду, что проект "Российский шеф" даст толчок в развитии туризма.