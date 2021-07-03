В УЕФА оценили организацию Евро-2020 в Петербурге

Члены УЕФА остались довольны организацией матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом заявил гендиректор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

"Будет еще большой дебриф по итогам всего турнира, но пока впечатления хорошие. Я общался с директором УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркетти, он высказал благодарность всей нашей интернациональной команде Санкт-Петербурга. На мой взгляд, все в порядке", — приводит слова Сорокина ТАСС.

Евро-2020 завершится 11 июля. Санкт-Петербург турнира провел три матча группы B, три матча группы E, а также одну четвертьфинальную встречу.