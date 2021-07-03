В России обновлена рекордная смертность от коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России заразилось еще 24 439 человек.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 439 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3127 (12,8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 7 446, в Петербурге – 1733, в Московской области - 2596. В Ставропольском крае - 167, в Краснодарском крае - 211, в Крыму - 316, в Кабардино-Балкарии - 42, в Дагестане - 167, в Карачаево-Черкесии - 27, в Северной Осетии - 26, в Адыгее - 27, в Чечне - 55, в Ингушетии - 27.

Суточный прирост поднялся до 0,44%, общее число заражений в России достигло 5 585 799 случаев.

За сутки выписаны по выздоровлении 17 899 человек, за все время – 5 053 417.

За сутки умерли 697 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии жертвами коронавируса стали 137 262 человека.