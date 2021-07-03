Бизнесмена из Ингушетии подозревают в хищении 14 миллионов рублей

Полиция возбудило уголовное дело в отношении главы одной из коммерческих компаний. Его обвиняют в хищении более 14 млн рублей во время строительства детсада в Ингушетии, сообщает пресс-служба ГУМВД по СКФО.

По данным ведомства, между руководителем фирмы и Минстроем и ЖКХ республики был подписан контракт на строительство детсада в селе Троицкое. Сумма составила около 177 млн рублей.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что предпринимателем были завышены стоимость установленного оборудования очистных сооружений, а также объемы и стоимость выполненных на объекте строительных работ, в результате чего похищено более 14 миллионов рублей", - сказано в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ. Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы.