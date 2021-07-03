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В результате падения подъемника в горах КБР погиб один человек

В результате падения подъемника в горах КБР погиб один человек

Автомобиль упал с фуникулера в ущелье Адыр-Су в горах Кабардино-Балкарии, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, сегодня с подъемника в ущелье Адыр-Су сорвался автомобиль, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в результате падения подъемника погибла девушка, ее личность устанавливается.

В настоящее время на место трагедии выехали сотрудники спасательных служб.

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