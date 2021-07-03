В ДТП в Казахстане погибла женщина

В Алматинской области начато расследование по факту смертельного автоаварии на трассе близ села Енбекши, сообщает пресс-служба регионального департамента полиции.

По данным ведомства, около двух часов ночи по местному времени был совершен наезд на пешехода.

"37-летний водитель Mercedes буксировал на тросе автомашину марки Honda CRV в западном направлении по трассе Алматы - Кокпек - Коктал, и на 28-м километре допустил наезд на пешехода", - сказано в сообщении.

В результате происшествия погибла женщина, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

В настоящее время полиция проводит досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Водителю грозит до пяти лет заключения, если будет установлена его вина.