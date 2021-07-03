В КБР уничтожены пятеро боевиков

В Нальчике ликвидировали террористов в ходе режима КТО, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

"Сегодня около трех часов утра бандиты были блокированы в одном из домов на территории садового товарищества в пригороде Нальчика. Им было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате перестрелки пятеро бандитов уничтожены", - сказано в сообщении.

Отмечается, что бандиты планировали совершить серию террористических актов.

В НАК подчеркнули, что жертв и пострадавших среди мирного населения и личного состава нет. На месте спецоперации проводятся следственные мероприятия.