При тушении пожара в доме на Кубани погиб спасатель

Сотрудник МЧС погиб в результате тушения пожара в пятиэтажном жилом доме в Горячем Ключе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поступила информация о гибели сотрудника МЧС в пожаре в Горячем Ключе", - сказал он.

Около полуночи в субботу в Горячем Ключе загорелась кровля многоэтажки. Через полчаса огнеборцы локализовали пожар на площади 400 кв м. В ходе операции были эвакуированы около 100 человек. В 02:12 по московскому времени возгорание было ликвидировано.

Отмечается, что к тушению были задействованы 72 человека и 22 единицы техники.