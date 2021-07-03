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Режим КТО ввели в Кабардино-Балкарии

Режим КТО ввели в Кабардино-Балкарии

В Нальчике и Баксанском районе КБР введен режим контртеррористической операции, сообщил оперштаб республики.

Отмечается, что глава регионального управления ФСБ принял данное решение для пресечения теракта, а также для "минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства".

Режим КТО в столице республики действует с 03:15 на территории улиц Биттирова, Канукоева, Центральной и Жабелова. В Баксанском районе режим введен с 05:20 по московскому времени.

Подчеркивается, что во время режима КТО вплоть до особого распоряжения на этой территории действуют временные ограничения.

 

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