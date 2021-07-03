Евро-2020: анонс заключительных матчей 1/4 финала

В субботу, 3 июля, на чемпионате Европы по футболу будут сыграны заключительные матчи 1/4 финала.

Откроет программу девятнадцатого игрового дня Евро-2020 встреча сборных Чехии и Дании. Матч пройдет на стадионе "Олимпийский" в Баку. Начало – в 19:00 (мск).

Дания стала первой командой в истории, вышедшей в плей-офф Евро после двух стартовых поражений. В первом туре в группе B датчане уступили Финляндии (0:1), затем проиграли Бельгии (1:2), а в заключительном туре разгромили Россию (4:1) и вошли в четверку лучших сборных, занявших третьи места в своих квартетах. В 1/8 финала соперником Дании была сборная Уэльса. Встреча завершилась уверенной победой датской команды со счетом 4:0.

Чехия, лидировавшая перед последним туром группе D, пробилась в плей-офф лишь с третьего места. За победой над Шотландией (2:0) в первом туре далее последовали ничья с Хорватией (1:1) и поражение от Англии (0:1). В 1/8 финала подопечные Ярослава Шилгавы со счетом 2:0 переигралb Нидерланды. Оба гола чехи забили после того, как сборная Нидерландов осталась в меньшинстве. На 55-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев показал нидерландскому защитнику Маттейсу Де Лиггту красную карточку за умышленную игру рукой.

История противостояния Чехословакии/Чехии и Дании насчитывает 25 матчей. Чехи одержали 13 побед, датчане – 4. Еще шесть матчей завершились вничью.

Встречу против Чехии пропустит главная звезда датской сборной Кристиан Эриксен. Напомним, 29-летний полузащитник потерял сознание во время матча против Финляндии. Выбежавшие на поле медики использовали дефибриллятор, чтобы спасти Кристиана. Эриксен пришел в себя на поле, но его все равно госпитализировали. После нескольких обследований было решено установить игроку имплант – кардиовертер-дефибриллятор (ИКД). 18 июня лидер датской сборной успешно перенес операцию по установке ИКД.

У Чехии лазарет пустует, главный тренер команды Ярослав Шилгава сможет рассчитывать на всех сильнейших.

Завершится стадия 1/4 финала матчем Украина - Англия. Игра пройдет на "Стадио Олимпико" в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).

Англия вышла в плей-офф с первого места в группе D, где ее соперниками были команды Хорватии (1:0), Шотландии (0:0) и Чехии (1:0). В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта обыграли сборную Германии со счетом 2:0. Примечательно, что на Евро-2020 англичане провели на данный момент 4 матча и ни разу не пропустили. Чемпионат мира 1966 года сборная Англии также начала с четырех сухих матчей и в итоге стала победительницей турнира.

Украина стала участницей плей-офф лишь в самый последний момент. После поражения от Нидерландов (2:3) в первом туре далее последовали победа над Северной Македонией (2:1) и поражение от Австрии (0:1). В трех турах в группе C украинцы набрали лишь три очка и имели отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (четыре забитых, пять пропущенных), однако сумели стать одной из четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

В 1/8 финала сборная Украины взяла верх над шведами. Основное время закончилось вничью 1:1, а в дополнительные 30 минут команда Андрея Шевченко вырвала победу благодаря точному удару нападающего Артема Довбика на 121-й минуте.

Англия имеет заметный перевес в истории противостояния с Украиной. Из семи встреч лишь одна завершилась победой украинской команды. Англия одержала четыре победы, еще два раза была зафиксирована ничья.

В матче с Украиной под вопросом участие полузащитника англичан Букайо Сака, получившего повреждение на пятничной тренировке. Тренерский штаб украинской сборной не сможет рассчитывать на полузащитника Александра Зубкова и нападающего Артема Беседина, они пропускают игру из-за травм.

Напомним, в 1/2 финала победитель противостояния Чехия – Дания встретится с победителем матча Украина – Англия. Матч пройдет 7 июля на стадионе "Уэмбли" Лондоне. В другом полуфинале сыграют сборные Испании и Италии.