Евро-2020: итоги первых матчей 1/4 финала

В пятницу, 2 июля, на чемпионате Европы по футболу стартовала стадия 1/4 финала. В восемнадцатый игровой день были сыграны два четвертьфинальных поединка.

В 19:00 (мск) на стадионе "Санкт-Петербург" началась встреча сборных Швейцарии и Испании.

Испанцы открыли счет на 8-й минуте благодаря автоголу полузащитника Дениса Закарии, срезавшего мяч в свои ворота после удара защитника испанцев Жорди Альбы. Сначала гол был записан испанца, однако затем в УЕФА решили, что автором автогола стал Закария.

На 68-й минуте швейцарцы сравняли счет после точного удара полузащитник Джердана Шакири.

На 77-й минуте Швейцария осталась в меньшинстве – с поля был удален полузащитник Ремо Фройлер.

Основное время матча закончилось вничью 1:1. В дополнительные 30 минут команды голов друг другу не забили, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались испанцы. На высоте оказался голкипер "Красной фурии" Унаи Симон, отразивший два удара.

Закрывал программу очередного игрового дня матч на "Альянц Арене" в Мюнхене, где встречались сборные Бельгии и Италии.

Счет в матче на 31-й минуте открыл полузащитник итальянцев Николо Барелла. На 44-й минуте хавбек Лоренцо Инсинье отправил еще один мяч в сетку ворот бельгийцев, увеличив преимущество своей команды до двух мячей. В компенсированное к первому тайму время сборная Бельгии получила право на пенальти, который реализовал нападающий Ромелу Лукаку. Во втором тайме у обеих команд было достаточно возможностей для взятия ворот, однако счет так и не изменился – 2:1 в пользу Италии.

Обыграв бельгийцев, подопечные Роберто Манчини продлили беспроигрышную серию до 32 матчей, обновив национальный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен в 1935-1939 годах, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

В 1/2 финала сборная Испании встретится с командой Италии. Матч пройдет 6 июля на стадионе "Уэмбли" Лондоне. Вторая полуфинальная пара определится 3 июля после встреч Чехия – Дания и Украина – Англия.