В Казахстане с начала года стало больше бедных семей

В первом квартале 2021 года доля домохозяйств с доходами ниже прожиточного минимума в Казахстане достигла 4,5%. Об этом сообщают СМИ.

По сравнению с прошлым годом процент бедных семей вырос на 0,5%, сообщает Finprom.kz.

Основной рост бедности замечен в городах - показатель увеличился с 2,4% до 3,2%, а в сельской местности он остался прежним - 6,3%.

Самая сложная ситуация сложилась в Туркестанской области - 9,1%, Северо-Казахстанской - 6% и Мангистауской - 5,8%. Меньше всего бедных семей в Нур-Султане - 1,6%, в Карагандинской области - 2% и в Атырауской области - 2,8%.