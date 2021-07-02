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На курортах "Архыз" и "Эльбрус" вводятся 10-дневные ски-пассы

На курортах &quot;Архыз&quot; и &quot;Эльбрус&quot; вводятся 10-дневные ски-пассы

В следующем зимнем сезоне на курортах "Архыз" и "Эльбрус" будет введен новый вид ски-пассов. Соответствующее сообщение распространила компания "Курорты Северного Кавказа".
Такой билет можно будет использовать в течение нескольких поездок. "Дни катания можно будет делить, например, приезжать раз в месяц на несколько дней или посещать курорт на выходных", - указано в пресс-релизе.

Уточняется, что обладатели таких ски-пассов смогут выбрать для катания любые дни в будущем зимнем сезоне, за исключением периода новогодних праздников (с 30 декабря по 9 января).

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Вестник Кавказа

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