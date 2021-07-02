Главная » Новости

Регистрация на вакцинацию китайским препаратом начинается в Грузии

Регистрация на вакцинацию китайским препаратом начинается в Грузии

В Грузии в субботу в полдень стартует регистрация на массовую вакцинацию китайским препаратом Sinopharm, рассказали в Минздраве страны.

Сама вакцинация начнется 5 июля, сообщает Sputnik Грузия.

На сегодня в страну поступил миллион доз китайских антикоронавирусных вакцин Sinopharm и Sinovac, а через будет получено еще по 500 тыс доз обоих препаратов. В июле также ожидаются поставки вакцины Pfizer.

505 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!