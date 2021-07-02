Регистрация на вакцинацию китайским препаратом начинается в Грузии

В Грузии в субботу в полдень стартует регистрация на массовую вакцинацию китайским препаратом Sinopharm, рассказали в Минздраве страны.

Сама вакцинация начнется 5 июля, сообщает Sputnik Грузия.

На сегодня в страну поступил миллион доз китайских антикоронавирусных вакцин Sinopharm и Sinovac, а через будет получено еще по 500 тыс доз обоих препаратов. В июле также ожидаются поставки вакцины Pfizer.