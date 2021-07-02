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В Махачкале пройдет фестиваль "Абрикосы Дагестана"

В Махачкале пройдет фестиваль &quot;Абрикосы Дагестана&quot;

Минсельхоз Дагестана проведет в Махачкале фестиваль "Абрикосы Дагестана", сообщает пресс-служба ведомства.

В программу масштабного мероприятия войдут выставка подворий районов, выращивающих абрикосы, научно-практическая конференция и сельскохозяйственная ярмарка, цель которой - расширить доступ сельхозтоваропроизводителей к рынкам сбыта и предоставить населению качественную продукцию по доступным ценам и без посредников.

В ведомстве приглашают принять участие в мероприятии всех жителей Махачкалы и республики. Фестиваль пройдет 3 и 4 июля.

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