Восемь объектов всемирного наследия Ближнего Востока

Невероятно богатая культурная, религиозная и естественная история Ближнего Востока и Северной Африки насчитывает тысячи лет и охватывает все уголки региона. Объекты культурного наследия находятся под правовой защитой международной конвенции, которая помогает обеспечить сохранение достопримечательностей местными и государственными властями. Middle East Eye отмечает, что некоторые из таких объектов, например пирамиды в Гизе и город Петра в Иордании, мгновенно узнаваемы и ежегодно привлекают миллионы туристов.

Другие менее известны, но не менее важны для понимания религии, науки и культуры древних цивилизаций.

Шибам, Йемен

Говоря о высотных зданиях, выделяющихся на фоне живописных горизонтов, мы сразу же вспоминаем Нью-Йорк, Дубай, Гонконг и Токио. Но раньше всех появился обнесенный стеной город Шибам в Йемене. Шибам, построенный в XVI веке в Хадрамауте, крупнейшей провинции Йемена, - старейший мегаполис в мире, где использовалось вертикальное строительство. Его культовые многоэтажки из глины построены с использованием плодородной почвы и достигают восьми этажей.

Город был построен за крепостными стенами на возвышенном скалистом отроге, предоставляя жителям высокую точку обзора для определения приближающихся вражеских племен. Высотные конструкции и соединительные мосты между зданиями также обеспечивали возможность эвакуации во время атак противника. Шибам был признан исключительным примером городского планирования с его заселенными высотными зданиями, обеспечивающими тень в сильную жару. В 1930-х годах город был назван британской исследовательницей Фрейей Старк ”Манхэттеном пустыни”. Сегодня в башнях из глины проживает 3 тыс. человек. Здания уязвимы для погодных условий и эрозии, а внешние слои облицовки нуждаются в постоянном уходе, чтобы стены не растрескались и не рухнули. С начала гражданской войны в Йемене в 2015 году город подвергся угрозе бомбардировок, что побудило ЮНЕСКО отнести его к категории культурного наследия, находящейся под угрозой.

Вади аль-Хитан, Египет

В Западной пустыне Египта, в 150 км от Каира, находится палеонтологический памятник всемирного значения. В Вади аль-Хитан, что переводится как ”долина китов”, находятся редкие ископаемые останки самых ранних форм доисторических китов. Это свидетельство важной главы в эволюции млекопитающих: превращения китов из наземных животных в морских млекопитающих. В 2015 году на этом месте был обнаружен первый в мире полный скелет базилозавра, первого вида китов, который полностью обитал в море. Находка длиной 18 метров включала окаменелые останки других морских существ внутри желудка кита. Большинство окаменелостей Вади аль-Хитана датируются более чем 40 миллионами лет и представляют собой останки китов на последних стадиях потери задних конечностей.

По данным ЮНЕСКО, количество, концентрация, качество и доступность окаменелостей в ”китовой долине” превосходит все остальные подобные места в мире. В течение многих лет Вади аль-Хитан мало кто посещал из-за его расположения в пустыне. Ландшафт был преобразован египетскими властями в музей изменения климата и окаменелостей.

Кусейр Амра, Иордания

Кусейр-Амра в Иордании - один из наиболее хорошо сохранившихся замков в пустыне халифата Омейядов, ранней исламской империи, правившей регионом между 661 и 750 годами. Здание состоит из приемного зала и хаммама (банный комплекс с теплой и горячей комнатами). Уникальность этого места и причина включения его в список ЮНЕСКО - впечатляющие фрески.

Обширные фрески, покрывающие все стены и потолок комплекса, изображают древних правителей, сцены охоты и даже танцующих обнаженных женщин. Картины написаны в языческой и византийской традиции, игнорирующей исламский запрет на изображение животных и людей. ЮНЕСКО оценила уникальность этих светских картин, созданных на ранних этапах исламского искусства, основной чертой которого позже стали геометрические мотивы. На одной из самых известных фресок Кусейр-Амра изображено шесть королей, потерпевших поражение от Омейядов - из Персии, Византии, Испании, Эфиопии, Китая и Центральной Азии. Другая фреска на куполообразном потолке горячей комнаты считается одним из самых ранних сохранившихся изображений неба на неплоской поверхности. Сейчас фрески в настоящее время реставрируются отделом министерства культурного наследия Италии. Мастера восстанавливают цвета и детали, которые были повреждены за долгие годы.

Мероэ, Судан

Самые известные пирамиды в мире находятся в египетской Гизе, но большинство древних сооружений, служивших гробницами для королей и королев, находятся в Судане. Более 200 нубийских пирамид было построено во времена Кушитского царства, правившего частями современного Судана и южного Египта между X веком до нашей эры и IV веком нашей эры. Большинство пирамид находится в Мероэ, древнем городе в 200 км от Хартума, который на протяжении сотен лет служил столицей кушитов. Вершины многих пирамид отсутствуют: они были разобраны итальянским охотником за сокровищами Джузеппе Ферлини в 1834 году, который безжалостно ограбил и осквернил эти места в поиске драгоценностей и артефактов. В городе, включенном в список ЮНЕСКО в 2011 году, есть все археологические реликвии куштской столицы, включая пирамиды, храмы, дворцы и колонны.

Несмотря на самую большую в мире концентрацию пирамид, Мероэ редко посещают туристы, отчасти из-за отсутствия туристической инфраструктуры. Многие в Судане надеются, что революция, положившая конец автократическому тридцатилетнему правлению Омара аль-Башира, и последующее исключение Судана из американского списка спонсоров терроризма, приведут к увеличению числа иностранных туристов, приезжающих в страну.

Тассилин-Адджер, Алжир

В национальном парке Тассилин-Адджер, на обширном плато, расположенном в пустыне Сахара на юго-востоке Алжира, находится одна из самых важных коллекций доисторического пещерного искусства в мире. В этом районе насчитывается 15 000 рисунков и гравюр, охватывающих десять тысячелетий и содержащих иллюстрированные записи климатических изменений, миграции животных и эволюции человеческой жизни. Работы включают несколько различных традиций наскального искусства, в том числе период ”круглоголовых людей” (до 10 тыс. лет назад), когда охотники-собиратели создавали изображения, часто связанные с ритуалами и церемониями, и более поздний период крупного рогатого скота (до 3 000 лет назад), изображающий повседневную и социальную жизнь.

Алжирское достояние также представляет значительный геологический интерес, поскольку здесь находятся ”каменистые леса” из эродированного песчаника, напоминающие лунный пейзаж. Это место привлекло внимание западного мира благодаря многочисленным визитам французского археолога Анри Лота в середине XX века. Позднее антропологи раскритиковали экспедиции Лота, заявив, что он нанес серьезный ущерб наскальным изображениям. К тому же он интерпретировал их исключительно с точки зрения французской колонизации Алжира. Национальный парк открыт для посещения, однако у Алжира репутация страны, куда иностранцам сложно получить туристическую визу.

Долина Кадиша, Ливан

Долина Кадиша в Ливане стала объектом ЮНЕСКО как религиозного, так и природного значения. ”Священная долина” образована руслом реки Кадиш, которая протекает через территорию северного Ливана, включая Триполи. Здесь находятся одни из самых ранних и самых важных христианских монастырей. Труднодоступные монастырские пещерные жилища, построенные в самый ранний период распространения христианства, предоставляли верующим идеальные условия для изоляции и убежища. Многие из них практически недоступны: они расположены на скалах на высоте до 150 метров.

Долина также примечательна расположенным в ней лесом ”божественного кедра”, в котором сохранился ливанский кедр, один из самых ценных строительных материалов древности, который с тех пор стал национальным символом Ливана. Столетия использования древесины египтянами, финикийцами, османами, британцами и рядом других цивилизаций и империй оставили только 17 квадратных километров кедровых деревьев - 0,4% предполагаемого древнего покрова. Изменение климата также угрожает историческому виду, поскольку повышение температуры нарушает климатические условия, необходимые для его роста. Хотя долина еще не включена в категорию ”объектов, находящихся в опасности”, ЮНЕСКО предостерегла от увеличения количества населенных пунктов, незаконного строительства и неконтролируемых потоков посетителей, которые негативно влияют на местность.

Аль-Хиджр (Мадаин-Салих), Саудовская Аравия

Археологический район Аль-Хиджр стал первым объектом всемирного наследия в Саудовской Аравии, включенным в список в 2008 году. Его создание восходит к периоду Набатейского царства, которое управляло частью территорий северо-западной Аравии с четвертого века до нашей эры, пока его территория не была аннексирована римлянами в 106 году нашей эры. Аль-Хиджр был крупнейшим поселением древней набатейской цивилизации за пределами ее столицы Петры в Иордании.

Здесь находятся более 100 монументальных гробниц. Вырезанные в скалах фасады большинства из них богато украшены. Аль-Хиджр обычно называют Мадаин-Салих (городом Салиха) из-за истории в Коране, которая рассказывает об этой местности. Согласно Корану, Пророк Салих был послан к народу Тамуда, древнего политеистического племени, которое, как считается, проживало в Аль-Хиджре, чтобы отлучить их от идолопоклонства. Тамуд отверг послание пророка и убил верблюда, посланного им Богом, что, как полагают, привело к их гибели в результате землетрясения.

В современной Саудовской Аравии это место находится в городе Аль-Ула и представляет собой огромную территорию, усеянную археологическими памятниками, относящимися еще к бронзовому веку, то есть их возраст составляет четыре тысячелетия. В 2018 году Саудовская Аравия подписала с Францией многомиллиардное соглашение о строительстве крупнейшего в мире музея под открытым небом в Аль-Уле, сделав местность краеугольным камнем своего плана по привлечению миллионов туристов каждый год.

Самарра, Ирак

Археологический город Самарра в Ираке рассказывает о жизни при халифате Аббасидов, крупной исламской империи, которая управляла обширными территориями Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии между VIII и XIII веками. ЮНЕСКО считает Самарру единственной исламской столицей, сохранившей первоначальный план, архитектуру и искусство, включая мозаику и резьбу. Это связано с тем, что город был заброшен относительно рано и не перестраивался, как другие столицы, например, Багдад.

Большая мечеть Самарры, созданная в 851 году, на момент завершения строительства была самой большой мечетью в мире. Ее необычный и узнаваемый спиральный минарет сохранился, его высота составляет 52 метра. Древний город имеет глубокое религиозное значение для многих мусульман-шиитов, так как здесь находится святыня Аль-Аскари, мечеть и мавзолей, в которых похоронены 10-й и 11-й шиитские имамы, потомки пророка Мухаммеда. Это также место, откуда Мухаммад аль-Махди, 12-й и последний шиитский имам, исчез во время ”большого затмения”. Прихожане верят, что он вернется, когда настанет конец света, вместе с Иисусом как Искупитель и принесет мир планете.

В последнее время в Самарре наблюдается рост напряженности и конфликтов, что привело к включению ее в категорию ”объектов ЮНЕСКО, находящихся в опасности”. Во время войны в Ираке в 2005 году американские войска подвергли опасности знаменитый минарет города, использовав его для снайперской атаки на иракских повстанцев. Мечеть аль-Аскари также подвергалась бомбардировкам несколько раз в период с 2006 по 2007 год, а в 2014 году город был атакован боевиками ИГИЛ (запрещена в РФ).