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США меняют командующего контингентом в Афганистане

США меняют командующего контингентом в Афганистане

Пентагон на фоне вывода американских войск из Афганистана решил сменить командующего контингентом в этой стране, заявил представитель оборонного ведомства Джон Кирби.

"Министр обороны Ллойд Остин одобрил передачу командования нашей миссии в Афганистане от генерала Скотта Миллера к генералу Фрэнку Маккензи", - цитирует его "Интерфакс".

Кирби добавил, что на смену командования понадобится определенное время, она завершится позднее в июле.

Фрэнк Маккензи возглавляет Центральное командование ВС США (CENTCOM).

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