Легендарный балет "Сухишвили" приглашает на летние концерты

Грузинский Национальный балет "Сухишвили" представит серию летних концертов, об этом сообщается на его странице в Facebook.

Представления состоятся на открытой сцене "Такара", расположенной в пригороде Тбилиси, 4-7 и 24-27 июля.

Артисты обещают порадовать зрителей особенной программой и новинками. Все концерты стартуют в 21:00.

Напомним, профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили основали "Сухишвили"в 1945 году. Он стал первым профессиональным ансамблем в Грузии - именно по его образу создавались все другие коллективы.

"Сухишвили" устроил революцию в грузинском танце, приблизившись к принципам "модерн-балета". При этом в основе всех его танцев лежит грузинская национальная хореография.