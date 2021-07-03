Армения и Азербайджан получили шанс на достижение стабильности

Когда генсек Брежнев посетил Вашингтон в 1973 году, будущий директор ЦРУ Уильям Колби сказал советскому лидеру: "Чем больше мы знаем друг о друге, тем безопаснее для всех нас". Саммит, на котором присутствовал Брежнев, стал символом "разрядки" и окончания холодной войны. В последующие годы были подписаны соглашения, ограничивающие производство ядерного оружия и нормализующие отношения между Западом и СССР, пишет помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев для Washington Times.

В июне Армения и Азербайджан сделали то, что, как многие надеются, станет первым шагом к ослаблению напряженности в регионе. Азербайджан передал 15 армянских военных, задержанных на его территории после прекращения боевых действий в ноябре. В ответ Армения предоставила карты заминированных территорий Азербайджана, что должно облегчить работы по разминированию, в результате которых территории снова станут безопасными для гражданского населения. Армения и Азербайджан теперь больше знают друг о друге. Обе страны теперь в большей безопасности.

После прошедших в Армении выборов в Азербайджане готовы к следующим шагам по укреплению доверия. Нельзя останавливаться на этом дипломатическом прорыве, необходимо превратить конфронтацию в сотрудничество. Потому что впереди нас ждет еще много работы.

Яркое тому свидетельство - предоставленные на данный момент карты, на которых подробно указано местонахождение 97 тысяч мин. Но это только один из освобожденных районов. Пока не будут переданы остальные карты, разминирование будет проходить вслепую. Премьер-министр Никол Пашинян признал, что Армения передала лишь малую часть имеющихся у них карт. Тем не менее это прогресс по сравнению с тем временем, когда запросы Азербайджана о передаче карт минных полей отклонялись как "фейковая повестка".

Сколько еще сотен тысяч мин там осталось, неизвестно. Карабах считается одной из самых заминированных территорий мира: более 1500 кв. км вдоль линии соприкосновения было заминировано со времен Первой Карабахской войны в 1990-х годах - больше, чем демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей.

С тех пор, как азербайджанцы смогли ступить на эти земли, в прессе регулярно появляются сообщения о трагических событиях. 144 мирных жителя - большинство из них вынужденные переселенцы, мечтавшие увидеть, что осталось от их домов после 30 лет изгнания - погибли уже после прекращения огня. Совсем недавно двое журналистов погибли в результате подрыва их грузовика на противотанковой мине, установленной отступающими армянскими войсками.

Такие инциденты представляют собой самое серьезное препятствие на пути к миру. Несмотря на ноябрьское соглашение о прекращении огня, подписанное в Москве, по условиям которого боевые действия должны закончиться, мирные жители Азербайджана продолжают гибнуть. Близким тех мирных жителей, погибших после военного прекращения огня, это вполне может представляться как просто иной способ продолжения войны.

Утаивание информации, способной предотвратить гибель людей в мирное время, размывает грань между бездействием и соучастием: это не нажатие на спусковой крючок, а ожидание, когда мины унесут жизни следующих жертв.

По мнению Еревана, самым большим препятствием на пути к миру являются задержанные в Азербайджане армяне. Но они не военнопленные, как ошибочно утверждалось в некоторых СМИ. Все военнопленные были обменены согласно соглашению о прекращении огня. Те, кто сейчас находится под стражей, были задержаны на азербайджанской территории уже после сроков, указанных в соглашении. Следовательно, по закону они считаются инагентами.

Баку обращается правительству Армении с просьбой сообщить, какое количество карт они утаивают. Если две страны узнают больше друг о друге, это поможет преодолеть сохраняющееся недоверие. Таким образом можно будет начать реагировать на потребности друг друга, исходя из позиции большей ясности.

Возможно, две страны только встали на путь укрепления доверия, но теперь появляются возможности для решения спорных вопросов в будущем, таких как делимитация и демаркация границ, а также нормализация отношений. Но постепенные шаги по укреплению доверия способствуют развитию сотрудничества. Благодаря этому цель станет яснее.

Открытие Зангезурского коридора - железной и автомобильной дороги, связывающей Азербайджан с Арменией - создаст новые экономические возможности как для обеих стран, так и для всего региона. Прекратится изоляция Нахчывана, доступного только через Армению, от остальной территории Азербайджана. Столица Армении Ереван может получить прямую сухопутную связь с Москвой и другими столицами через Азербайджан. Закрытые на протяжении последних 30 лет границы это преступление против региона.

Надеемся, что в этом общерегиональном трансформационном процессе Минская группа ОБСЕ - посреднический орган, созданный в 1992 году под сопредседательством Франции, России и США - не останется в прошлом, а станет частью будущего. Благодаря своему опыту и преемственности группа способна сыграть важную роль в укреплении доверия между Арменией и Азербайджаном в предстоящие годы.

Мы получили шанс на достижение стабильности и, как следствие - взаимного процветания. Теперь у нас есть возможность узнавать друг друга, совместно развиваться и процветать в условиях большей безопасности. В конечном счете все эти меры по укреплению доверия могут перерасти в окончательный мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Но стремление взять реванш вместо поддержания мира и сотрудничества может обернуться новой катастрофой и трагедией.

В Азербайджане всегда считали, что, если Армения будет проводить мирную политику со своими соседями, тогда она может и даже должна извлекать выгоду из регионального сотрудничества. Поэтому мы предлагаем менять Южный Кавказ к лучшему и в мирных условиях, пишет Хикмет Гаджиев.