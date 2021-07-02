Сахар, макароны и мороженое: что еще запретили ввозить в Россию из Украины?

Список продукции, которую запрещено импортировать из Украины, расширен в России: соответствующие изменения правительство внесло в постановление от 29 декабря 2018 года.

Новое постановление от 28 июня, опубликованное на портале правовой информации, включает в перечень сахар, макароны, майонез, кетчуп, продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки и смешанные приправы, супы и готовые бульоны, минеральную и газированную воду с подсластителями и вкусоароматическими веществами, мороженое, мюсли и другие.

Как сообщает ТАСС, также под запретом оказались ячмень, пальмовое масло в таре нетто-массой 20 т или менее, готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные и моллюски.

Кроме того, в Россию больше не попадут продукты, используемые для кормления животных, и жмыхи.