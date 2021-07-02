Ставропольское предприятие первым в России начнет поставлять баранину в ОАЭ

На Ставрополье прошел сертификацию для поставок своей продукции в Объединенные Арабские Эмираты первый российский завод по производству мяса баранины.

"Министерством окружающей среды и проблем изменения климата Объединенных Арабских Эмиратов (MOCCAE) предоставлено право на экспорт охлажденной баранины российскому предприятию из Ставропольского края. Это единственный отечественный производитель, который в настоящее время может поставлять баранину на рынок ОАЭ", - отмечается в сообщении Россельхознадзора, передает "Это Кавказ".

Название предприятия в сообщении не указано.

Напомним, на сегодняшний день правом экспортировать в ОАЭ сырое мясо, в том числе мясо птицы, говядины и баранины имеют лишь девять российских компаний.