Переговоры ОПЕК+ перенесли на 5 июля

Из-за позиции ОАЭ, которые требуют пересмотра параметров соглашения по сокращению добычи, переговоры ОПЕК+ сегодня пришлось перенести на понедельник, 5 июля, - говорится в сообщении секретариата.

"Переговоры продолжатся в понедельник, 5 июля, в 16:00 мск", - сообщили в секретариате, передает ТАСС.

Ранее о таком развитии событий сообщил и источник в ОПЕК, отметив, что переговоры было решено отложить на пару дней по предложению России. Вопрос, не получивший разрешения в ходе трехдневных консультаций, касается позиции ОАЭ, которые требуют пересмотра параметров соглашения по сокращению добычи нефти – это их условие для продления сделки после апреля 2022 года и на рост добычи нефти в альянсе до конца этого года на 2 млн б/ с, - говорится в сообщении.