МАГАТЭ оценило, готов ли Узбекистан строить АЭС

Узбекистан полностью готов к созданию своей первой атомной электростанции, такой вывод сделали эксперты МАГАТЭ по итогам 12-дневного визита в республику. Об этом сообщает на сайте ООН.

Участники проверки осуществили комплексную оценку развития инфраструктуры для ядерно-энергетической программы и выяснили, что процесс идет по плану, все нормативные требования соблюдаются.

"Узбекистан добился значительного прогресса в разработке проекта АЭС и предпринял шаги по совершенствованию нормативно-правовой базы и укреплению потенциала регулирующего органа", - отметили эксперты, уточнив, что ядерно-энергетическая программа получает мощную государственную поддержку.

Группа МАГАТЭ также подготовила рекомендации и предложения по оказанию помощи Узбекистану в подготовке к строительству АЭС.

"Узбекистан достиг существенного прогресса в развитии своей ядерно-энергетической инфраструктуры", - пояснил руководитель группы Милко Ковачев, начальник Секции развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ.

Напомним, в 2017 году Узбекистан подписал с Россией межправительственное соглашение о строительстве двух реакторов ВВЭР-1200 с водой под давлением, планируется ввести их в эксплуатацию к 2030 году. В 2019 году Узбекистан начал подбирать площадку для будущей станции.