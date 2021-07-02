В Черном море в Новороссийске заработал необычный аквапарк

С сегодняшнего дня в штатном режиме прямо в море на одном из пляжей кубанского Новороссийска заработал необычный надувной аквапарк.

Аттракцион находится на пляже Алексино, накануне от работал в тестовом режиме, а сегодня перешел в стандартный рабочий график, - рассказал владелец водного аттракциона Денис Румянцев.

Аквапарк будет работать ежедневно без выходных в две смены: с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00, его техническое обслуживание будет проводиться во время перерыва, а безопасность его гостей будут обеспечивать матросы-спасатели. Аквапарк проработает до конца сентября, но возможны ограничения работы из-за погодных условий, - передает портал Юга.ру.

В парк приглашают всех желающих, но главное условие его посещения - рост выше полутора метров.