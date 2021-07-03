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Съемки фильма с Сергеем Безруковым начались в Сочи

Съемки фильма с Сергеем Безруковым начались в Сочи

В Сочи стартовали съемки картины "Папы" с участием народного артиста России Сергея Безрукова, сообщает сайт "Кубань 24".

Работу над фильмом ведет студия Fresh Film во главе с Арменом Ананикяном и Михаилом Галустяном.

Отмечается, что в картине рассказывается об отношениях отцов с детьми.

Фильм будет состоять из четырех новелл. Помимо Сочи, съемки ленты пройдут и в Москве. В картине также будут сниматься Юрий Стоянов, Дмитрий Нагиев, Игорь Жижикин и Марк Богатырев.

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