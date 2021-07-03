В Национальном музее Дагестана открыли выставку ко дню рождения Петра I

Выставка "Петровское время", посвященная 350-летию дня рождения Петра I, открылась в Национальном музее имени Тахо-Годи, сообщает пресс-служба музея.

На выставке представлены произведения живописи, скульптуры, атрибуты вооружения императора. Экспонаты также выставили Дагестанский музей изобразительных искусств имени Гамзатовой, Музей истории города Махачкалы и Худграф ДГПУ.

Особое место в экспозиции занимает скульптура конца XIX века скульптора Роберта Баха "Петр I".

В разделе пребывания Петра в Дагестане в августе 1722 года представлены работы: "Франца Рубо "Вступление Императора Петра Великого в Тарки" (1893 г., Тифлис), "Домик Петра Первого в Дербенте" (Россия. XIX в.), и картина современного дагестанского художника Гаджи Камбулатова "Петр у стен Дербента. 1722 год", написанная в 1996 году".

В пресс-службе отметили, что выставку можно будет посетить в течение года.