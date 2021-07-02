Человек пострадал в ДТП с грузовиком в Армении

Грузовик с битумом попал в аварию в Араратской области Армении, такое сообщение распространил сайт криминальной хроники Shamshyan.com.

По его данным, ДТП случилось сегодня вечером у села Ерасх. Грузовой автомобиль Volvo по неизвестной причине врезался в бордюр, затем ударился о каменное ограждение газозаправки и перевернулся.

В результате пострадал один человек, первую помощь ему оказали прохожие, а потом он был доставлен в медцентр Арарата.

Правоохранители устанавливают личности водителя и раненого.