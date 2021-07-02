У выдающих лихачам самокаты в Пятигорске будут конфисковывать технику

В Пятигорске стартовали рейды по изъятию электросамокатов из незаконно установленных пунктов проката, - сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поводом для столь радикальных мер стали многочисленные жалобы горожан к главе Пятигорска Дмитрию Ворошилову, сообщающих, что в Комсомольском парке и курортной зоне невозможно спокойно прогуливаться из-за электросамокатов. Есть и видео, предоставленные водителями, на которых управляющие самокатами лавируют на высокой скорости в темное время суток между машинами, - передает "Интерфакс".

"Нарушителей будем наказывать", - написал Ворошилов в своем инстаграме.

Два таких рейда уже прошли в районе Железнодорожного вокзала и в Комсомольском парке, теперь они станут постоянными.