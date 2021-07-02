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Ураган и огонь атаковали Рустави

Ураган и огонь атаковали Рустави

Природный пожар начался около города (Квемо-Картли), расположенного в 30 км от Тбилиси, в том время как в самом городе бушует сильный ветер. Об этом сообщают грузинские СМИ.

По данным телеканала Formula, под Рустави горит поле с травой, пожарные бригады пытаются локализовать возгорание.

А ураган повалил на городских улицах деревья, которые повредили газовые трубы у нескольких домов. Последствия ликвидируют специалисты газораспределительной кампании.

Данных о жертвах пока нет.

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Вестник Кавказа

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