Ураган и огонь атаковали Рустави
Природный пожар начался около города (Квемо-Картли), расположенного в 30 км от Тбилиси, в том время как в самом городе бушует сильный ветер. Об этом сообщают грузинские СМИ.
По данным телеканала Formula, под Рустави горит поле с травой, пожарные бригады пытаются локализовать возгорание.
А ураган повалил на городских улицах деревья, которые повредили газовые трубы у нескольких домов. Последствия ликвидируют специалисты газораспределительной кампании.
Данных о жертвах пока нет.
Вестник Кавказа
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