В Азербайджане объявлена ревакцинация от коронавируса

В связи с распространением в мире дельта-штамма коронавируса в Азербайджане стартует ревакцинация, рассказал председатель совета правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Рамин Байрамлы.

Соответствующее решение было принято Минздравом, Госагентством по обязательному медицинскому страхованию и TƏBIB.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, разовую дозу любой вакцины, применяемой в стране, смогут получить граждане, выздоровевшие от коронавируса 6 месяцев назад, и лица, в то же время получившие вторую дозу при первичной вакцинации.

В обоих случаях срок действия "Иммунного сертификата" продлевается на полгода.