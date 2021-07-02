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Байден готов отменить смертную казнь в США

Байден готов отменить смертную казнь в США

Президент США Джо Байден будет добиваться отмены смертной казни в стране, сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Президент давал ясно понять... что он хочет прекращения казней", - цитирует ее РИА Новости.

Комментируя объявленный накануне генпрокурором США Мэрриком Гарландом на федеральном уровне мораторий на осуществление смертных приговоров, который будет действовать, пока не завершатся необходимые проверки, Псаки пояснила: Байден "рад видеть" такие "шаги вперед".

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Вестник Кавказа

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