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Два человека погибли в страшном ДТП под Самаркандом

УВД Самаркандской области
УВД Самаркандской области

Смертельное ДТП произошло накануне под Самаркандом, такое сообщение распространила пресс-служба областного УВД.

Авария случилась в 12.00 в Пайарыкском районе. Автобус с пассажирами следовал по маршруту "Джизак - Гагарин - Самарканд - Пайарык". В какой-то момент микровэн Daewoo Damas неожиданно выехал на встречную полосу на большой скорости и столкнулся с автобусом.

В результате автомобиль получил серьезные повреждения, автобус перевернулся. На месте событий скончались два человека, ехавшие в Damas.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.266 УК РУз. Идет следствие.

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