Два человека погибли в страшном ДТП под Самаркандом

Смертельное ДТП произошло накануне под Самаркандом, такое сообщение распространила пресс-служба областного УВД.

Авария случилась в 12.00 в Пайарыкском районе. Автобус с пассажирами следовал по маршруту "Джизак - Гагарин - Самарканд - Пайарык". В какой-то момент микровэн Daewoo Damas неожиданно выехал на встречную полосу на большой скорости и столкнулся с автобусом.

В результате автомобиль получил серьезные повреждения, автобус перевернулся. На месте событий скончались два человека, ехавшие в Damas.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.266 УК РУз. Идет следствие.