Евро-2020: Испания переиграла Швейцарию и вышла в 1/2 финала

В Санкт-Петербурге только что завершилась встреча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Швейцарии и Испании.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 1:1. В дополнительные 30 минут команды голов не забили, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались испанцы.

Таким образом, в 1/2 финала вышла Испания. На этой стадии испанцы сыграют с победителем противостояния Бельгия – Италия. Эта игра состоится сегодня в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).