В Дагестане будут развивать возобновляемую электроэнергетику

Власти Дагестана займутся возобновляемой электроэнергетикой: соглашение о сотрудничестве, подписанное с компанией "Солар Системс", подразумевает строительство в республике нескольких экологичных электростанций.

"Врио главы Дагестана Сергей Меликов и генеральный директор компании "Солар Системс" Михаил Молчанов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики на территории региона. В рамках соглашения планируется строительство и ввод в эксплуатацию экологичных электростанций суммарной установленной мощностью 335 МВт к 2027 году, а также развитие партнерства в области возобновляемых источников энергии в республике", - сообщает пресс-служба главы Дагестана, передает "Это Кавказ".

Компания уже провела ряд инженерных изысканий и определила первые площадки для строительства объектов в Дербентском и Ногайском районах.

"Солнечная энергия позволит обеспечить электричеством как граждан, так и объекты сельского хозяйства, промышленности и туризма", - цитирует Меликова его пресс-служба.

