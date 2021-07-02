Дорожники Адыгеи сдадут вторую очередь дороги в обход Майкопа до конца года

Сегодня в ходе совещания глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил планы по строительству дорог в регионе, отметив, что реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" идет опережающими темпами.

"На ремонт и строительство дорог выделяются значительные средства, которые дают нам возможность опережающими темпами выполнить плановые показатели, увеличить объем работ по развитию транспортной инфраструктуры республики. Сейчас позволяют это сделать и погодные условия", - подчеркнул Кумпилов, цитирует его портал Юга.ру.

Всего в текущем 2021 году в Адыгее собираются отремонтировать 75 тыс 624 км дорог, продолжить строительство транспортной развязки на автодороге Энем - Новобжегокай и закончить вторую очередь дороги в обход Майкопа, которую начали строить в 2019 году. Участок длиной 10,4 км соединит две трассы: Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск и Майкоп - Гиагинская - Псебай - Зеленчукская-Карачаевск, на нем построят три моста. Длина третьей очереди магистрали составит 7,5 км, ее начнут строить в 2022 году, - говорится в сообщении.