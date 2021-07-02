Строители "наэкономили" на благоустройстве Ставрополя на уголовное дело

Ставропольские правоохранители возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств при благоустройстве Комсомольского пруда в Ставрополе, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

При проверке выяснилось, что работы по благоустройству Комсомольского и Пионерского прудов были проведены некачественно, в ходе проверки были обнаружены многочисленные провалы, просадки плитки и резинового покрытия на дорожках, а причиной недочетов стало невыполнение подрядчиком работ по уплотнению грунта, - сообщили в надзорном ведомстве, передает "АиФ-Ставрополье".

В документах подрядчик указал, что работы были выполнены полностью, после чего получил на счет организации 1,9 млн рублей за фактически невыполненные работы.

Бюджету Ставрополя причинен ущерб в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, которое взял под личный контроль прокурор Ставропольского края Александр Лоренц, - сообщили в надзорном ведомстве.