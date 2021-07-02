В Баку вынесен приговор членам армянского вооруженного формирования

В Баку сегодня завершился судебный процесс по уголовному делу группы армянских военнослужащих, обвиняемых в совершении провокационно-террористических и других действий на территории Азербайджана.

Дело слушалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева.

Изначально следствие велось по ряду статей уголовного кодекса, но сегодня прокурор попросил оставить в силе обвинение только по одной статье - 318 (Незаконное пересечение государственной границы) УК АР. Он попросил суд вынести обвинительный приговор и назначить двух подсудимым (Грачу Авакяну и Гегаму Серобяну) наказание в виде лишения свободы на пять лет, остальным 12-ти - на два года.

После совещания судья огласил приговор. Грач Авакян и Гегам Серобян приговорены к лишению свободы сроком на четыре года, остальные - на шесть месяцев.