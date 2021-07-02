Жители Тамани выступили против строительства химзавода (ВИДЕО)

Кубанские активисты выступили против идеи строительства химзавода в Тамани, который предлагает создать на полуострове холдинг "ОТЭКО"

В 2016 году между администрацией Краснодарского края и холдингом "ОТЭКО" было подписано соглашение о строительстве в порту "Тамань" химзавода, который позволит ежегодно производить до 1,5 млн т аммиака, 5,5 млн т метанола и более 2 млн т карбамида, а также площадки для хранения и погрузки опасных веществ. Из-за пандемии планы изменились и проект затянулся, но в конце 2020 года глава "ОТЭКО" Мишель Литвак заявил, что строительство завода начнется не позднее 2022 года, - передает портал Юга.ру.

В таманском поселке Волна сейчас проводится перевалка нефтепродуктов и угля, и местные жители говорят, что уже сейчас они "травятся" испарениями от перевалки мазута в порту и считают, что новое химическое производство только ухудшит экологию.

27 июня жители поселка опубликовали видеообращение к президенту Путину с просьбой остановить строительство завода. Активисты считают, что природные условия Таманского полуострова не подходят для таких химических предприятий.

Также активисты создали петицию против строительства завода. На момент публикации ее подписали 58 тыс 401 человек.