В главной больнице Ростова закончилась антикоронавирусная вакцина

В Ростовской центральной городской больнице закончилась вакцина от COVID-19, - пишет Telegram-канал don_mash.

"Вчера прививка от COVID-19 стала обязательной, а уже сегодня в ЦГБ Ростова закончилась вакцина", – говорится в сообщении.

Огромных очередей в больнице больше нет. Людей временно принимают только по предварительной записи, впрочем, когда в ЦГБ поступит новая партия вакцины, пока неизвестно, - сообщает канал.

Напомним, 22 июня министр здравоохранения Юрий Кобзев пообещал, что ровно через пять дней в регион доставят 90 тыс ампул с вакциной.