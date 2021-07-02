Отдыхающие смогут вакцинироваться от коронавируса прямо на Кубани
Россияне, не привитые от коронавируса, но желающие провести отпуск на Кубани, смогут пройти вакцинацию по прибытии на место отдыха. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, в соответствующее постановление главы Краснодарского края будут внесены изменения, согласно которым с 1 августа можно приезжать на территорию Кубани, имея при себе сертификат о вакцинации, при медотводе достаточно отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов.
"Те граждане, которые не вакцинированы, - властями Краснодарского края им будет предоставлена такая возможность по месту отдыха, они смогут вакцинироваться в течение трех дней с момент прибытия на территорию Краснодарского края", - приводит слова Голиковой ТАСС.
Вестник Кавказа
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